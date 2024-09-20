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Şenkul duyurdu: Yeni Ciklos bağlantı yoluna başladık

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yeni Ciklos bağlantı yoluna başlandığını duyurdu.
Şenkul duyurdu: Yeni Ciklos bağlantı yoluna başladık

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yeni Ciklos bağlantı yoluna başlandığını duyurdu.

Başkan Şenkul, “Kaçış yolunu Girne-Lefkoşa ana yoluna bağlayacak yeni Ciklos bağlantı yoluna hayırlısıyla başladık. Sorunları biliyoruz, bütçe imkanları çerçevesinde de kentimizin sorunlarını çözmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şenkul, “Biraz rastlantı, biraz bizim şansımız, biraz iş insanlarımızın katkısı, biraz da bizim yönetim anlayışımız sayesinde bu önemli yolu da piyasa bedelinin neredeyse yüzde 40’ına yaptırıyoruz” dedi.

“Mazeret yok, iş var”

“Dün aldığımız arsanın da piyasa bedeli aldığımızın 2 katıydı” diyen Şenkul, açıklamasına şöyle devam etti:

“Kaynakların verimli kullanımı ilkesiyle çalışmaya devam. Bir de gerçek nüfus üzerinden Girne’nin Hakkı verilse, devletten bugün itibarıyla 70 milyonu bulan alacakları ödense ve paramız enflasyon karşısında perişan edilmese daha neler yapabilirdik varın hesabını siz yapın… Mazeret yok, iş var…”

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