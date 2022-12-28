Şenkul, gerçek nüfusu yansıtmadığı gerekçesiyle tabelayı söktü!

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, gerçek nüfusu yansıtmadığı gerekçesiyle ilçe tabelasını söktü. Tabelanın üzerinde nüfusun 33 bin olarak yazdığına işaret eden Şenkul, Girne’de 100 bin üzerinde nüfus olduğunu seçmen sayısının 35 binin üzerinde olduğunun altını çizdi.

Merkezi hükümeti uyarma anlamında böyle bir eylem yaptıklarını anlatan Şenkul, belediyelerin gerçek nüfusa göre katkı alması gerektiğini söyledi. Nüfusun güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Şenkul, “Umarım merkezi hükümet duyarlı kalır. İstişareye açığız. Yanlış nüfusu indirerek işe başlıyoruz” dedi.