Şenkul: Girne 12 ay içinde ayağa kalkacak

Şenkul'un paylaşımı şu şekilde:

Karakum(skalez) plajına giden yolun olmayışı yıllardır konuşuluyor.

Bu sorunu çözmek için Girne Belediyesi hazır.

Girne’mize yol sorunu çözülen yeni bir halk plajı kazandırmak için bugün belediyeden teknik arkadaşımız, harita uzmanı olan meclis üyemiz ve ben ilgili güzergahta bir araya gelerek yarınki meclis gündemine ek madde olarak bu konunun girmesini sağlayacak çalışmayı yaptık.

Bu kentin kaybedecek zamanı yok dostlar,

7/24 çok çalışacağız, tüm paydaşlar katkı koyacak ve Girne 12 ay içinde ayağa kalkacak çünkü:

Biz Birlikte GİRNEYİZ