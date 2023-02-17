Şenkul, Girne Belediyesi Meclis Toplantısı’nda deprem, depremden kaynaklı göç ve yapı denetimi konularına dikkat çekti

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Meclis Toplantısı’nda deprem, depremden kaynaklı göç ve yapı denetimi konularını ele aldı.

Girne Belediyesi’nde deprem ele alındı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Meclis Toplantısı esnasında yaptığı açıklamalarda, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi ve sonrasında Girne’de nasıl bir yol izleneceği konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Deprem felaketi sonrasında Girne’de yaşanan toplu göç konusu ve bölgedeki binaların denetimi konularında izlenecek yol haritaları hakkında bilgi veren Şenkul, bu bağlamda Belediye Meclisi’ni bilgilendirdi.

ŞENKUL: “TÜRKİYE KALICI BİR GÖÇE SICAK BAKMIYOR”

Şenkul yetkililerle yapılan temaslar çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkede kalıcı bir toplu göç konusuna sıcak bakmadığı yönünde izlenimler elde ettiklerinin altını çizdi. Deprem bölgelerinde ciddi bir nüfusun evsiz kaldığını ve bu nüfusun geçici süre ile gerek ülkemize gerekse Türkiye’nin çeşitli bölgelerine göç ettiğini hatırlatan Şenkul, Türkiye Merkezi Hükümeti’nin bölgede nüfus kaybetmek istemediğini, kaybedilecek nüfusun belirli bir süre sonra geri getirilmesinin oldukça zor olduğunun bilincinde olunduğunu işaret etti.

Bu bağlamda Şenkul, Türkiye Merkezi Hükümeti’nin depremzedelere yapılacak olan yardımlarının, “kendi ilini terk etmeme” ön şartı koyarak organize edeceği yönünde bilgi sahibi olduklarını aktardı.

“GEÇİCİ BİR GÖÇ KAÇINILMAZDIR”

Girne’de depremden etkilenen bölgelerde akrabaları bulunan yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığını kaydeden Şenkul, geçici bir göçün kaçınılmaz olduğunu ve bu süreçte Girne Belediyesi olarak hazır olunmasının hayati olduğunu vurguladığı açıklamasında, gerekli tüm desteğin sağlamak adına elden gelen tüm çabanın gösterileceğini belirtti.

Bu bağlamda Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi ve Girne Bölge Muhtarlarının koordine bir şekilde çalışmaları adına toplantı gerçekleştirildiğini ifade eden Şenkul, yardım planının organize bir şekilde devam edeceği yönünde bilgi verdi. Öte yandan 4 – 18 yaş aralığındaki depremzede çocuklara etüt sağlanması adına gönüllü öğretmenlerin var olduğunu açıklayan Şenkul, çocukların zamanlarını doğru kullanmaları adına da çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Depremden etkilenen ailelere psikolojik yardım konusunda da ayrı bir yapının oluşturulduğuna dikkat çeken Şenkul, bu konuda da destek vermeye hazır merkezlerin bulunduğunu açıkladı.

“HER ZAMAN DEPREME HAZIRLIKLI ANCAK PANİKTEN UZAK…”

Girne’nin Kıbrıs’ın deprem risk haritasında son sıralarda yer aldığını hatırlatan Şenkul, bölgenin büyük bir risk taşımadığına dikkat çekti. Ancak bölgede hiçbir zaman deprem olmayacakmış gibi yaşanılamayacağı gerçeğini de kabul etmek gerekliliğinin altını çizen Şenkul, her zaman depreme hazırlıklı ancak panikten uzak bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Girne Belediyesi olarak yapı denetimi konusunda da önemli adımlar atılacağını hatırlatan Şenkul, bu bağlamda yapılacak olan her ihbarın değerli olduğunu hatırlattı. Girne Bölgesinde bulunan binaların, benzeri depremlere dayanabilecek binalar olduğunun altını çizen Şenkul, özellikle 2000 sonrası yapılan binaların sağlamlık adına bir sorun teşkil etmeyeceğine olan inancını yineledi.

“İLK ETAPTA BİNA DAYANIKLILIĞI DENETİMİ”

Ortalama bir bina ömrünün yaklaşık 75 yıl olduğuna dikkat çeken Şenkul, özellikle yaşı büyük binalar konusunda ciddi bir denetimin gerekli olduğunu ve ilk olarak bu yönde adım atma hazırlığında olduklarını dile getirdi.

Bölgede sorunlu binalarla ilgili duyumların gelemeye başladığını açıklayan Şenkul, bu noktada ilk etapta bir Belediye Kontrolörü ve iki gönüllü emekli mühendisin ön tespit çalışmalarına başlayacağını belirtti. Şenkul, öncelikli olarak bina dayanıklılığının ele alınacağını sözlerine ekledi.

Önümüzdeki hafta Girne Üniversiteleri ile bir toplantı yapılacağını ve devamında işbirliği protokolü hazırlığına gidileceğini belirten Şenkul, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası’nın da bu çalışmanın bir parçası olacağını kaydetti.

“BİR BİNANIN YIKILMASI GEREKİYORSA YIKILACAK… İÇİNDE YAŞAYANLAR CANDIR…”

Bölgedeki binalar konusunda paniğe gerek olmadığını hatırlatan Şenkul, bilim çerçevesinde gereken tüm adımların atılacağını yineledi. Bu bağlamda yaşadığı bina ile ilgili temel kriterleri içeren sorunu olduğunu düşünenlerin Girne Belediyesi İmar Bölümü’ne başvuruda bulunabileceğini kaydeden Şenkul, ilk etapta bu kriterleri; temeli su çeken veya bodrumunda su toplanmış binalar, kolon demirlerinin açığa çıktığı ve paslandığı gözle görülen binalar, yaşlı binalar ve bina pozisyonunda bozukluk olarak nitelendirdi.

Girne’nin zemin ve yapı kalitesi anlamında iyi bir notu olduğuna vurgu yapan Şenkul, yapısal değişikliğin zaruri olduğu noktada yapılması gereken her şeyin yapılacağı yönünde açıklamada bulundu. Şenkul sözlerine, “Bir binanın yıkılması gerekiyorsa yıkılacak… İçinde yaşayanlar candır…” şeklinde devam etti.