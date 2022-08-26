Şenkul: Girne kaybedilmiş bir savaş değildir. Biz varız, sahip çıkacağız!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan Adayı Murat Şenkul programında Girne’de mevcut yönetimin artık bu işi yapacak enerjisinin kalmadığını, bu durumun da halkın kente dair inancını ortadan kaldırdığını söyledi. Şenkul, “Girne kaybedilmiş bir savaş değildir. Kötü durumdayız ama umutsuz değiliz. Biz bu zorlu göreve talibiz, biz varız, kentimize de, beldemize de, belediyemize de sahip çıkacağız” dedi. CTP Girne Belediye Başkan Adayı Murat Şenkul TV 2020’de Şen Candaş’ın hazırlayıp sunduğu programın konuğu oldu. Şenkul, Girne’nin sorunlarını ve çözüm önerileriyle beraber vizyonunu izleyenlerle paylaştı. Artan nüfusla plansız ve yetersiz altyapının paralel artmaması sonucu Girne’ye dair aidiyet duygusunda düşen yaşam kalitesi nedeniyle aşınma gerçekleştiğini belirten Şenkul, “Kişisel fikrim insanın yaşadığı şehri sevmesi, o şehirde yaşamaktan mutlu olması durumunda kentine daha fazla aidiyet hisseder ve şehrine sahip çıkar” dedi. Şenkul, “Mevcut başkan şehri yönetme motivasyonunu ve enerjisini kaybetmiş durumdadır. Sözünü ettiğimiz değişim sadece bir talep değildir, değişim artık Girne için yaşamsal bir zorunluluktur” dedi.

“ALTYAPI EN BÜYÜK SORUN”

Girne’nin en az trafik sorunu kadar önemli bir başka sorununun da altyapı olduğunu ve göreve gelmesi halinde hem proje hem de finansal açıdan bunu çözmeye hazır olduklarını söyleyen Şenkul “Girne, Akdeniz’in marka değeridir. Akdeniz’de hiçbir şehir Girne kadar değerli değil. Ama maalesef altyapı en büyük sorunumuz. Bu sadece bir çevre sorunu, denize girememe sorunu değildir. Bir deniz kentinde sahil kenarında bile yürüyemiyorsunuz. Kaşgar’daki arıtma tesisi şu anda şehrin yüzde 20 kapasitesini ancak karşılayabiliyor fakat mevcut idare şu an bunu dahi kullanamıyor. Buraya gelen atıklar hiçbir işlem yapılmadan doğrudan denize akıtılıyor. Bu Girne’ye ihanettir. Bu ihanetin önüne geçeceğiz” dedi.

“NEREYE HARCANDIĞI BELLİ OLMAYAN MİLYONLARCA TL…”

Girne Belediyesi’nin mali yapısına da değinen Şenkul, ortada nereye gittiği belli olmayan milyonlarca Türk Lirası olduğunu ve bu paranın nereye harcandığını merak ettiğini söylediği konuşmasında, “Diğer belediyelere nazaran oteller, inşaatlar, üniversitelerinden dolayı geliri göreceli iyi bir belediye. 90’lı yıllardan sonra ilk kez mali sıkıntılar içine girmiştir. Mevcut başkan bunu gizlemeye çalışsa da geç ödenen maaşlardan, yapılamayan yatırımlardan bunu görebiliyoruz” dedi.

“ADALET DUYGUSU SARSILDI, ANTİ-DEMOKRATİK YÖNETİM MEVCUT”

“Belediye’deki verimsizliğin iki bacağı var. Birincisi mali, ikincisi mutsuz çalışanlar. Eğer personel mutlu değilse verimli olamaz. O yüzden iş barışı temelli de sıkıntılar var” diyerek açıklamasını sürdüren Şenkul, en büyük etkeninin liyakat prensiplerinin uygulanmaması ve kadrolamada yapılan yanlış işler olduğunu belirtti. Şenkul, “Girne Belediyesi’nde adalet duygusu sarsıldı, liyakat sorunu var. Dokunduğum her yerde bunu hissettim. Anti-demokratik yönetim anlayışı da mevcut. Bu çok üzücü bir şey. Yapılanlar, yaşanmışlıklar var. Personel korkutuldu, sindirildi. Bu da döndü belediye yönetimini vurdu. Çünkü bu insanlar iş yapamıyor, verim veremiyor” dedi.

“İNSANLARIN YOLDA YÜRÜYEBİLECEĞİ KALDIRIM YOK”

Şehirde yaşanan trafik sorununa da değinen Murat Şenkul, “Uzun süre Girne’de yapılan anketlerde trafik sorunu en üst sırada yer alıyordu. Bu sorunun iki bacağı var, biri fiziki yatırımlar gerektiren bacak, ikinci bacak ise uygulama ve düzenlemelerle ilgili. Birinci bacaktaki eksiklikleri belediye kendince tespit ederek çözüm buldu ama hiçbirini uygulamadı. Yani fiziki olarak hiçbir çalışma başlamadı. Anladığım kadarıyla mali imkansızlıklardan dolayı yapılamadı” dedi.

“GİRNE KAYBEDİLMİŞ BİR SAVAŞ DEĞİLDİR”

Şenkul Girnelilerin de mevcut yönetimin artık bu işi yapacak enerjilerinin kalmadığını gördüğünü kaydetti. Tüm seçmenleri sandığa gitmeye davet eden Şenkul, “Mevcut yönetimden memnunlarsa onlara, beğenmiyorlarsa başka adaylara yönelerek kente dair inançlarını tekrar canlandırmalarını talep ediyorum. Girne kaybedilmiş bir savaş değildir, Bu dönüşümü biz sağlayabiliriz. İmkanlarımız vardır, ihtiyacımız olan vizyon ve liderliktir. Bunu el birliğiyle yaptığımız zaman yaşanan sorunlar aşılamayacak sorunlar değildir. Kötü durumdayız ama düzelteceğiz. Biz kendimize güveniyoruz ve bu zorlu görev için biz varız diyoruz. Herkes şunu bilsin ki, Girne sahipsiz değildir” diye konuştu.