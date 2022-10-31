Şenkul: Girne yeniden turizmin başkenti olacak

Şenkul bugün Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Dev-İş) ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu. Şenkul’a ziyaretlerinde Girne İlçe Başkanı Ongun Talat ile milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Fikri Toros ve Ürün Solyalı eşlik etti. Ziyaretlerinde Girne bölgesi halkının yaşadığı sorunları ortaya koyan Şenkul, çözüm önerilerini sivil toplum örgütleriyle paylaştı. Pandemi ve ekonomik krize ek olarak Girne kentinin bir cazibe kaybı yaşadığının altını çizen Şenkul, bölge esnafının bundan son derece olumsuz etkilendiğini ifade etti.

“KENT KAYBOLAN KİŞİLİĞİNİ YENİDEN KAZANACAK”

Girne kentinin günden güne kişiliğini kaybettiğinin altını çizen Murat Şenkul, kentin bu özelliğini yeniden kazandıracaklarını belirtti. Girne Belediyesi’nde bu dönem siyasetçi kimliğinden uzak durabilecek, daha çok hedef odaklı projelere yönelecek bir belediye yapısının olması gerektiğine inanç belirten Şenkul, Girne’nin ertelenemez sorunları olduğunu kaydetti. Trafik sorununun yanı sıra kanalizasyon problemi yaşandığının altını çizen Şenkul, insanların bu sebeplerden dolayı Girne’ye gelmekten vazgeçtiklerini söyledi. Şenkul, “Deniz, dağ ve tarihi eserleriyle Girne halen daha Kıbrıs’ın vazgeçilmez bir şehridir. Ancak bu mevcut yönetim anlayışı devam ettiği sürece bu değer gittikçe kaybolacak” dedi.

“MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI KENTE LİDERLİK EDEMEDİ”

Girne Belediyesi’nin mevcut Belediye Başkanı’nın kente liderlik edemediğinin altını çizen CTP Girne Belediye Başkan adayı Murat Şenkul, Nidai Güngördü’nün şehrin sorunlarından tamamen koptuğunu belirtti. Girne Belediyesi’nin artık merkezi idarenin kendisine lütufta bulunmasını bekleyemeyeceğini dile getiren Şenkul, yerel yöneticilerin burada inisiyatif alması gerektiğini belirtti. Şenkul, göreve gelmeleri halinde halkı yanlarına çekmek ve halkın kendilerine güven duyması için şeffaflık ve katılımcılık ilkelerini öne çıkaracağını vurguladı.

ARDIÇ: GENÇ DİNAMİK BAŞKANLARLA ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç, oda olarak her zaman belediyelerle çalışmaya hazır olduklarını ve sorunların çözümleri için katkı koymak istediklerini belirtti. Genç ve dinamik belediye başkanlarıyla çalışmaya da hazır olduklarını dile getiren Ardıç, daha güzel çalışmalara imza atmak istediklerini söyledi. Ardıç, Murat Şenkul’a çıktığı yolda başarılar diledi.

AŞAM: İLERİCİ DEMOKRASİDEN YANAYIZ

Yerel yönetimlerin, yerinden yönetimin en büyük kurumlarından olduğunu vurgulayan Dev-İş Başkanı Koral Aşam, sendika olarak özel sektörle birlikte en örgütlü oldukları yerlerin belediyeler olduğunu kaydetti. Aşam, belediyelerin sorunlarını ön planına çıkarak kendi pozisyonlarını belirlediklerini ifade etti. Personel sorununun en başında ekonomik sorunlar, siyasi sorunlar ve hükümetin bu dönemde bilinçli olarak yarattığı genel sorunlar olduğunu vurgulayan Aşam, sözde yerel yönetimler reformundan da bahsetti. Sendika olarak her zaman için ilerici demokrasiden yana olduklarının altını çizen Aşam, “Yerel yönetimlerin daha geniş yetkilerini kullanarak görev yapmasını destekliyoruz. Emekten yana tavır belirleyen tüm adaylara desteğimiz tamdır” dedi.