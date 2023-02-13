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Şenkul: Girne'deki binalar incelenmeye alındı

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından Girne'deki binalar için inceleme başlattıklarını açıkladı. 
Şenkul: Girne'deki binalar incelenmeye alındı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından Girne'deki binalar için inceleme başlattıklarını açıkladı. 

Şenkul sosyal medya paylaşımında "İmar bölümünde kontrollerden sorumlu olan yetkilimizden, Girne’de bulunan şüpheli tüm binaların eskiden yeniye doğru listelenerek bilgimize getirilmesini istedim." ifadelerini kullandı.

Şenkul'un paylaşımı şöyle: 

İyi günler Girne,

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi ülkemizde acil olarak alınması gereken önlemler anlamında bize çok acı bir ders olmuştur.

Bu noktadan hareketle, İmar bölümünde kontrollerden sorumlu olan yetkilimizden, Girne’de bulunan şüpheli tüm binaların eskiden yeniye doğru listelenerek bilgimize getirilmesini istedim. Buna ek olarak KTMMO Başkanı Tunç Adanır ile de izlememiz gereken yol hakkında da kısa bir ön görüşme yaptık. Sürekli dile getirdiğimiz gibi deprem ile mücadele deprem olmadan yapılmalıdır. Girne Belediyesi olarak bu mücadelede SIFIR taviz politikası izleyeceğimizin bilinmesini istiyorum.

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