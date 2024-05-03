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Şenkul, günlük atık miktarından nüfusu hesapladı: 825 bin…

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, nüfus tartışmasına işaret etti.
Şenkul, günlük atık miktarından nüfusu hesapladı: 825 bin…

Başkan Şenkul, “Ülke nüfusunun tartışması yine alev aldı. Kafadan atmak, yanlış verilere inanmak bir yöntem olduğu gibi bilimsel verilere dayalı öngörüde bulunmak da bir yöntem” ifadelerini kullandı.

“Mesela bugün çöpü ele alalım” diyen Şenkul, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Girne’de 160-170, KKTC genelinde ise günde yaklaşık 800-900 Ton çöp bir şekilde toplanıp belirli alanlara taşınıyor. Bize her açıdan en yakın ülke Türkiye olduğuna göre, oradaki çöp kullanımı verisini baz alabiliriz. 1 kişi günde ortalama 1.03 kilo atık üretiyor, ben demiyorum TÜİK diyor bu arada. 160 ton bölü 1.03 kilo EŞİTTİR: Girne’nin nüfusunu bu bilimsel hesaplamaya göre 155 bin olarak öngörebiliriz.

KKTC’nin tümünü ele alıp ortalama günlük atık miktarını 850 ton alır ve bunu da 1.03 kiloya bölersek: KKTC’de yaşayan insan sayısının yaklaşık 825 bin kişi olduğunu rahatlıkla öngörebiliriz. “Murat sen sen ol sana söylenileni değil bilimsel verileri kullan açıklama yaparken” diye de kendime mesaj verip bitireyim. Anlamak isteyene…”

 

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