Şenkul: Kavga ve kazaların sorumlusu Nidai Güngördü'dür

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi başkan adayı Murat Şenkul Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabah Postası’ isimli programa konuk olarak, soruları yanıtladı.

“TRAFİK, KANALİZASYON, KALDIRIM-YOLLAR VE ÇÖP SORUN OLARAK GÖRÜNÜYOR”

Girne Belediyesi’nin ciddi mali sorunları olduğunun altını çizerek, “Biz Girneliler, durumun farkındayız. Zorlu süreçlerde ne gibi ekonomik hamleler yapacağımı bildiğim için göreve talip oldum. Altından kalkabileceğimi düşünüyorum” dedi.

Yapılan anketlere işaret eden Şenkul, Girne’de sosyal hizmetlerin 50’nin üzerinde bir puanı olduğunu bunun yanı sıra sadece kültür-sanatın yüzde 50’nin üzerinde olduğunu belirtti.

Trafik, kanalizasyon, kaldırım-yollar ve çöpün ise sorun olarak göründüğünü ifade eden Şenkul, “Hem mali olarak hem de neleri nasıl değiştireceğimiz anlamında hazırız” dedi.

“SEMİH SANCAR CADDESİ’NDEKİ KAVGALARIN SORUMLUSU GÜNGÖRDÜ’DÜR”

Girne Semih Sancar Caddesi’nde yaşanan kavgaların ve kazaların sorumlusunun Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün olduğunu kaydeden Şenkul, “Semih Sancar Caddesi’nde verilen karar, Girne Trafik Master Planı’nın hilafına verildi” dedi.

“1 MİLYON TL’Yİ GÜNGÖRDÜ’DEN TALEP EDECEĞİZ”

Trafik Master Planı’na uyulmadığına işaret eden CTP Girne Belediyesi başkan adayı Murat Şenkul, “Keyfi işler Girne Belediyesi’ne 1 milyon TL masraf çıkarttı. Biz bu parayı kendisinden talep edeceğiz” ifadesini kullandı.

“HARCAMALAR ‘DİĞER’ KAVRAMI İÇERİSİNDE”

Girne Belediyesi’nin 2017-2022 mali bilançolarını aldığını anlatan Şenkul, “Girne Belediyesi, şeffaflık noktasında çağın çok gerisindedir. Meclis üyeleri bile ‘lütfen’ ile bilgi elde edilebiliyor. Verilen bilgiler de detaylar uzak... Harcamalar ise ‘diğer’ kavramı içerisine atılıyor” dedi.

“DENİZ BİTTİĞİ ZAMAN GİRNE BİTER”

Girne’deki sorunların küçük küçük dokunuşlarla düzeltilemeyeceğini ifade eden Şenkul, “Girne’nin 20 milyar dolar değeri olduğu konuşuluyor. Yapılmayan kanalizasyon ise 8 milyon dolar... Kanalizasyon yatırımı yapılmayarak, denizi bitiriliyor. Deniz bittiği zaman, Girne biter” dedi.

Girnelinin sahil yürüş yolu için Lapta’ya, doğa yürüyüşü için Alsancak’a, kahve içmek için Lefkoşa’ya, denize girmek için de Karpaz’a gittiğini anlatan Şenkul, sosyal olanakların kazandırılması gerektiğini belirtti.

“UTANÇ VERİCİ”

Girne 4 buçuk yılda sadece 1 asfalt dökümünün ihale ile yapıldığına vurgu yapan Şenkul, “Bu utanç vericidir” dedi.