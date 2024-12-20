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Şenkul: Kentin 6 noktasında ‘su’ için altyapı çalışmaları başladı

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ülkede yaşanan su sorunu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Şenkul: Kentin 6 noktasında ‘su’ için altyapı çalışmaları başladı

Girne Kenti’nin hızla büyümesinin; yoğun trafiğe ek olarak yarattığı en önemli sorun olan su yetersizliği konusuna işaret eden Şenkul, uzun yıllar yetmesi planlanan Türkiye suyunun, özellikle yaz aylarında yetersiz kalmaya başladığına işaret etti. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin gerekli ilave yatırımları yapmaya başladığına değinen Şenkul, kentin 6 noktasında altyapı çalışmalarına başlandığını ve bu sayede uzun bir süre su sorunu yaşanmamasının hedeflendiğini vurguladı.

Açıklamanın devamında özellikle Karmi ve Edremit Bölgelerinde gerçekleştirilecek çalışmaların yol güzergahında olmasından dolayı bu bölgelerde bir süreliğine sıkıntı yaşanacağına işaret eden Şenkul, Girne Belediyesi olarak vatandaşların mağduriyetini en aza indirecek şekilde çalışacaklarının altını çizdi.

Açıklamasının sonunda Şenkul, “ülkemizin, kentimizin ihtiyacı olan bu altyapı yatırımları için hem Türkiye Cumhuriyeti’ne hem de göstereceği anlayış sebebiyle tüm vatandaşlarımıza kentim ve ülkem adına teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

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