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Şenkul: Köy ve mahalle meclisleri toplantılarının birincisini Bellapais’te yapacağız

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Girne Belediye Başkanı Şenkul, seçim döneminde yapılacağının sözünü verdiği ‘köy ve mahalle meclisleri’ toplantılarının birincisini 20 Ocak’ta Bellapais köyünde yapacaklarını açıklayarak, “Daha yaşanılabilir bir kent için katılım gösterme zamanı!” dedi.
Şenkul: Köy ve mahalle meclisleri toplantılarının birincisini Bellapais’te yapacağız

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, seçim döneminde gündeme getirdiği ve yapılacağının sözünü verdiği ‘köy ve mahalle meclisleri’ toplantılarının birincisini 20 Ocak Cuma günü saat 19.00’da Bellapais köyünde yapacaklarını duyurdu

Diğer muhtarlık bölgeleri için de muhtarlarla ile görüşüp gün belirleme çalışmasına başladıklarını kaydeden Şenkul, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Girne Belediyesi olarak toplantılarda  Başkan, Belediye Müdürü, Belediye Müdür Muavinleri, Belpaz Müdürü ve tüm bölüm amirleri düzeyinde hazır bulunacağımızı bilgilerinize getirmek istiyorum.

Girne Belediye Meclis üyeleri de tüm bölge toplantılarına davet edilecektir.

Sorunları, çözüm önerilerini, yapılması istenen/ önerilen küçük çaplı projeleri anlatmak isteyen tüm Bellapais sakinlerini 20 Ocak saat 19.00’da aramızda görmeyi umut ediyorum.

Daha yaşanılabilir bir kent için katılım gösterme zamanı! Çünkü biz birlikte Girne’yiz.”

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