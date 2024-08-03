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Şenkul: Köylümüzün, muhtarlarımızın talepleri bizim için emirdir

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Karaoğlanoğlu’nda uzun süredir temizlenmeyen derenin temizliğine başlandığını duyurdu.
Şenkul: Köylümüzün, muhtarlarımızın talepleri bizim için emirdir

Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“Hüda muhtarım Karaoğlanoğlu’da üst bölgelerden gelip postane yanından denize doğru giden ve uzun yıllardır temizlenmeyen derenin, temizliğini bölge halkı adına bizden talep etti.

Bugün itibarıyla ekiplerimiz alt bölümde temizliğe başladı, hafta içinden itibaren derenin güney bölümünün temizliği de başlayacaktır.

Köylümüzün, muhtarlarımızın talepleri bizim için emirdir…

Az laf çok iş…”

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