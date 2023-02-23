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SON DAKİKADeprem bölgesinde meydana gelen yeryüzü olayları incelendi

Şenkul: “Paniğe gerek yok”

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Yaşanan deprem felaketi sonrasında ülkede oluşan panik havası nedeni ile açıklamalarda bulunan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne’nin bu anlamda güvenli bir nokta olduğuna dikkat çekti.
Şenkul: “Paniğe gerek yok”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, etkileri ülkeyi ciddi anlamda saran deprem felaketi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde uzmanların yeni meydana gelebilecek depremlerle ilgili Kıbrıs’ı işaret etmesinin ardından Şenkul, bölgede halkın ciddi bir tedirginlik içerisine girdiğini kaydederken, “an itibarı ile paniğe gerek olmadığı gibi boş vermişliğe de ihtiyacımız yok.” dedi.

Şenkul felaketin ardından Girne Belediyesi’ne çok fazla mesaj ve telefon ulaştığına yer verdiği sözlerinde, vatandaşın kaygı duyduğu iki temel noktaya değindi.

“KUZEY SAHİL ŞERİDİ OLDUKÇA SAĞLAM BİR ZEMİNE SAHİP”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne özelinden yaptığı açıklamasında, ülkenin Kuzey Sahil şeridinde yer alan Girne’nin, birkaç bölge haricinde oldukça sağlam biz zemin üzerinde yer aldığını ve zeminin olası bir depreme karşı son derece dayanıklı olduğunu kaydetti. Depremlerde zeminin oldukça önemli bir faktör olduğuna işaret eden Şenkul, bu anlamda halkın kendini güvende hissetmesinde bir sakınca olmadığının altının çizdi.

“BİRKAÇ ŞÜPHELİ BİNA DIŞINDA BİNALARIMIZ SAĞLAM”

Vatandaşların tedirgin olduğu bir diğer konunun ise bina sağlamlığı konusu olduğuna dikkat çeken Şenkul, belli başlı birkaç yapı dışında Girne bölgesinde bulunan binaların sağlam olduğunu ve bu şüpheli binalarla ilgili de hareket planının hayata geçirildiğini kaydetti.

Bu hareket planı kapsamında bölgede bulunan tüm kamu binalarının ve şüpheli olarak tespit edilen binaların testlere tabi tutulacağını dile getiren Şenkul, bu işlemlerin bölgede bulunan üniversiteler ve Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası’nın da dahil olduğu bir işbirliği çerçevesinde yapılacağını sözlerine ekledi.

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