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Şenkul: Polis kontrolünden kaçmayı “caydırıcı” hale getirecek yasal düzenleme yapılmalı

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Girne Belediye Başkanı Şenkul, Meclis’in polis kontrolünden kaçmayı “cazip” değil “caydırıcı” hale getirecek yasal düzenlemeyi yapması gerektiğini vurguladı.
Şenkul: Polis kontrolünden kaçmayı “caydırıcı” hale getirecek yasal düzenleme yapılmalı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden trafikte yaşanan güvenlik sorunlarına dikkat çekti.

Murat Şenkul, “Ülkemizde trafikte ciddi derecede güvenlik sorunları yaşanmaktadır. Bu sorunlara karşı elimizdeki en önemli güç trafik polislerimizdir” dedi.

“Tam da bu noktada son zamanlarda gittikçe artan bir durumu ülke gündemine taşımak istiyorum çünkü bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanan Şenkul, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Trafik polislerimizin yaptığı kontrollerde özellikle alkollü sürücüler polislerimizin dur ihtarına uymayarak polislerin üzerine sürüyor ve olay yerinden kaçıyor. Bu tip sürücüler birçok polisimizin hayatını tehlikeye atmaktadırlar. Peki bunu cazip kılan sebep nedir?

Alkollü araç sürerken yakalanan kişi hem yüksek ceza ödüyor hem de ehliyetini kaybetmektedir oysa, polisimizin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü ertesi gün yakalandığında alkol saptanamadığı için daha düşük para ve puan cezası almaktadır.

Bu durum ciddi yasal boşluk yaratmakta ve hem trafiğin hem de polislerimizin hayatını riske atmaktadır. Bu konuyu meclis ivedilikle ele almalı ve polis kontrolünden kaçmayı “cazip” değil “caydırıcı” hale getirecek yasal düzenlemeyi yapmalıdır.”

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