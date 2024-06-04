Şenkul: Suyu idareli kullanalım!

Başkan Şenkul, yarın sabah itibarıyla birçok bölgede su sorununun yaşanmaya başlayabileceğini ifade etti. Yerel kaynakların ise ihtiyacın ancak %40’ını karşılayabildiğine dikkat çeken Şenkul, vatandaşlardan suyu idareli kullanmalarını istedi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, tüm vatandaşlara su kesintisi uyarısında bulundu. Türkiye’den gelen suyun Geçitköy üzerinden ülkeye dağıtılmasında yaşanan arıza nedeniyle teknik ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü belirten Şenkul, sorunun tam olarak ne zaman giderileceğinin ve şebekeye su verileceğinin henüz netleşmediğini açıkladı.

Başkan Şenkul, yarın sabah itibarıyla birçok bölgede su sorununun yaşanmaya başlayabileceğini ifade etti. Yerel kaynakların ise ihtiyacın ancak %40’ını karşılayabildiğine dikkat çeken Şenkul, vatandaşlardan suyu idareli kullanmalarını istedi.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını ve su tasarrufu konusunda duyarlı olmalarını önerdi.