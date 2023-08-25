Şenkul uyardı.. "Kaçak su almak hırsızlık suçudur."

"Girne Belediyesi nin satın aldığı ile sattığı su arasında kayıplar çıktıktan sonra 250 bin Ton su farkı vardır. Bu rakamın aylık bedeli yaklaşık 4 milyon TL’dir."

İşte açıklama;

Günaydın Girne,

Daha önce de bu konuyu 3-4 kez dile getirdim ama tekrar gündeme getirip uyarmak istiyorum.

Kaçak su almak hırsızlık suçudur.

Girne Belediyesi nin satın aldığı ile sattığı su arasında kayıplar çıktıktan sonra 250 bin Ton su farkı vardır.

Bu rakamın aylık bedeli yaklaşık 4 milyon TL’dir.

Babamın oğlu dahi olsa kentin bu hakkını kimseye yedirmeyeceğimi defalarca söyledim ve zannederim eylemlerimiz de bu söylemimizi doğruluyordur.

Özellikle Villa’larda yüksek derecede kaçak tespit ediyoruz.

Girne Belediyesinin ekipleri ev ev denetimler yapmaktadır.

Sosyal medyadan ülkedeki sorunlara dem vurup kaçak su kullanmak tahmin ederim hiçbirimizin kabul edeceği bir durum değildir.

Ltf herkes bağlantılarını tekrardan kontrol etsin.

Belki de farkında olmadan yanlış bağlantılar yapılmış olabilir geçmişte, bunlar düzeltilsin.

Kaçak su ile mücadelemiz son metreküpü faturalandırana kadar devam edecektir.

Hizmet vereceğiz,

Ücretini alacağız,

Sadece maaş ödemeyip kentimize yatırımlar yapacağız son 8 ayda olduğu gibi.

O yüzden herkesi bize yakışır şekilde davranmaya bir kez daha davet ederim.