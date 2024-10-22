Şenkul: Yere çöp dökülmesini tamamen bitirdik

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi'ndeki çöp toplama yeri sorununa dair bir açıklama yaptı.

Başkan Şenkul, "3 ay önce yerde çöp birikmesinin önüne geçtik. Bugün itibarıyla da yere çöp dökülmesini tamamen bitirdik. Karaoğlanoğlu ve Zeytinlik köylerimiz adına çok önemli bir gelişme olduğu için sizlerle paylaşmak istedik. Umarım merkezi idare de üzerine düşeni yapar ve kent içerisindeki çöp transfer istasyonu sorununu kökten bitiririz" ifadelerin kullandı.