Şenkul’dan 6 aylık değerlendirme

Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul, son dönemde yapılan icraatlar ve hayata geçen projeler konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.

BARINAĞA EK BİNA

Girne Belediyesi’nde turizm sezonuyla beraber çalışmalar da hız kazandı. Kentte sayıları artan sokak hayvanları konusu ile ilgili atılan adımları aktaran Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul, kısırlaştırma işlemlerinin hızlandırılması amacıyla belediyeye sözleşmeli veteriner ve hekim istihdamı için münhal çıkıldığını belirtti. Belediye Barınağı’nın yetersiz kalması sonrası yeni bölümler ihtiyacı doğduğunu da aktaran Şenkul, bu bölümlerin de inşasına başlanacağı bilgisini verdi.

ŞİKÂYETLERE ANINDA ÇÖZÜM

Havaların ısınması ile birlikte kentte haşereler ile mücadele konusunda da adımlar atıldığını söyleyen Şenkul, vatandaşlardan gelen şikâyetler sonrası ilaçlama faaliyetlerinin arttırıldığını dile getirdi. Şikâyeti olan vatandaşların Ali 185 hattına bilgi vermesi gerektiğini hatırlatan Başkan Şenkul, sorunun çözülmesi açısından şikâyetlerin de önemine dikkat çekti.

ASFALT VE YAMA ÇALIŞMALARI

Son olarak asfalt ve yama çalışmalarına değinen Şenkul, kentin genelinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hafta içerisinde yeni asfalt dökümlerinin de olacağını kaydeden Şenkul, “Çok kötü durumda olan yollarda yama yerine bütçemiz elverdikçe yeni asfalt dökümü yapacağımızın da bilinmesini istiyoruz. Ve son olarak 6 ay içinde döktüğümüz asfalt miktarının geçtiğimiz dönem 4.5 yıl da dökülen miktarı yakaladığını bilmenizde fayda olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.