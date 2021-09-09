Sennaroğlu, Ak Parti Tokat Milletvekili Beyazıt’ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC’de temaslarda bulunan AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve heyete eşlik eden Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Suat Günsel de yer aldı.
Kabulde ayrıca Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.