Sennaroğlu: Anavatanımızın 98. yılına birlikte yürümenin engin gururunu yüreklerimizde hissediyoruz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Anavatan’ın 98. yılına birlikte yürümenin engin gururunu yükelerinde hissettiklerini belirtti.

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“TBMM'nin 29 Ekim 1923 günü gerçekleşen oturumunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle devletin yönetim şekli cumhuriyet olarak belirlendi ve böylece Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsız bir devlet olarak kuruldu. Takvimlerimizdeki en önemli milli bayramımız olarak yerini aldı.

Şan ve şeref destanlarıyla dolu tarihimizden aldığımız azim ve cesaretle Anavatanımızın 98. yılına birlikte yürümenin engin gururunu yüreklerimizde hissediyoruz.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin, Ulu Önder Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz kahramanlık mücadelesinin, eşsiz vatan sevgisinin, vazgeçilmez bağımsızlık iradesinin ifadesi olan en güzel eseridir.

Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine de ilham kaynağı olan Kurtuluş Savaşı’ndaki özgürlük ve bağımsızlık ruhu, Türk milletinin iradesini esaret altına almak ve Anadolu’yu parçalamak isteyen güçleri yenmiştir.

Anavatan Türkiye’nin 98. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlarım.”