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Sennaroğlu, Ankara’da

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu tarafından  Ankara’da düzenlenen “Kudüs Bizim Kırmızı Çizgimizdir” başlıklı 4. Konferansa katılıyor.
Sennaroğlu, Ankara’da

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu tarafından  Ankara’da düzenlenen “Kudüs Bizim Kırmızı Çizgimizdir” başlıklı 4. Konferansa katılıyor.

Başkan Sennaroğlu, bu amaçla bugün akşam saatlerinde Ankara’ya gitti.

Konferansta KKTC’yi temsilen bir konuşma da yapması beklenen Sennaroğlu’nun 1 Aralık Çarşamba sabahı KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

Sennaroğlu’na temasları sırasında Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda ile Meclis Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada eşlik ediyor.

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