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Sennaroğlu: Annelerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Sennaroğlu: Annelerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“İnsanlığın sevgi, hoşgörü, fedakârlık ve dayanışma duygularını güçlendirmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde, şefkatin kaynağı olan annelerimizi hürmetle selamlıyorum. Bu müstesna günde tüm annelerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Kıbrıs Türk halkının karanlık günlerinde evlatlarını büyük bir fedakarlıkla yetiştiren annelerimizin her biri, varoluş yıllarımızdaki kahraman mücahidelerdir. Bu günlerimizi, işte o günlerin vefakar annelerine borçluyuz. Onlara verilen değer, en güzel duygularla ve en açık ifadelerle gösterilmelidir. Bizlerin mutluluğunu kendi mutluluğu, hüznümüzü kendi hüznü, başarımızı kendi başarısı bilen ve varlığıyla hayatımıza anlam kazandıran annelerimizin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Annelerimizin şefkatli ellerinde hayat boyu en yüce duygularla yetişiriz. Onlardan öğrendiğimiz erdemler, bize bir ömür yön göstermektedir. Annelerimizi hiçbir zaman kırmayalım, üzmeyelim. Dünyanın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu covid-19 süreci dolayısıyla geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Anneler Günü’nü kutlarken, kendimizi ve çevremizi virüsten korumak için pandemi kurallarına uymaya özen gösterelim. Ömürlerini ailelerine adayan ve her zaman hürmetlerin en iyisini hak eden tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, her birine en içten dileklerimi sunuyorum.” 

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