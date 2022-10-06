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Sennaroğlu avans istedi , olmayınca UBP'ye 'hodri meydan' çekti!

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Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, parti yetkililerinin telefonlara çıkmamasından dert yandı, sert bir açıklamada bulundu
Sennaroğlu avans istedi , olmayınca UBP'ye 'hodri meydan' çekti!

UBP'nin Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu sosyal medya hesabından isyan etti, partisine suçlamalarda bulundu

İşte Ahmet Sennaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımı:

CTP Döneminde Maliye Bakanlığından Belediye olarak çalışan için Avans istedik ..Alıp Çalışanı ödedik...
DP Döneminde Maliye Bakanlığından Belediye olarak çalışan için Avans istedik...
Alıp çalışanı ödedik ..
Ey UBP YÖNETİMİ 2 aydır çalmadığım kapı kalmadı ..
Başka Belediyelere Milyonlar aktardınız.....
Hatta Bağımsız olanlara.....
Biz UBP Belediyesi degil miyiz????
Üstelik hiç biriniz Telefonları dahi açmıyorsunuz ...
Her şey yolunda değil mi???
Bilin ki Artık Susmayacağım....
Hodri Meydan....."

Belediye battı!

İki dönemdir Sennaroğlu'nun yönetiminde bulunan Büyükkonuk Belediyesi maddi zorluklar yaşıyor, çalışanlarını ödemekte zorlanıyor. 

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