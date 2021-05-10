Sennaroğlu: Cumhuriyet Meclisi farklı görüşlerinin temsil edildiği bir kurumdur

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre görüşmeleri ile ilgili Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirmesinin ardından Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile siyasi parti başkan ve temsilcileri toplantıyı değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre görüşmeleri ile ilgili Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirmesinin ardından Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu BRT’ye açıklamalarda bulundu. Sennaroğlu, Danışma Kurulu’nda oy birliği ile Cumhurbaşkanı’nın meclise davet edilip bilgilendirme yapması konusunda bir karar aldıklarını belirterek, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin daha sonraki günlerde almış olduğu karar doğrultusunda toplantıya katılmadığını söyledi.

Bu kararın sadece CTP’yi bağladığını ve buna saygı duyulması gerektiğini ifade eden Sennaroğlu, CTP’nin bu kararına diğer siyasi partilerin katılmadığını ve toplantının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Sennaroğlu “Cumhuriyet Meclisi, halkımızın tüm farklı siyasi görüşlerinin temsil edildiği bir kurumdur. Bu bakımdan Kıbrıs konusu olsun, toplumu ilgilendiren diğer konular olsun Cumhuriyet Meclisi’nde konuşulması tartışılması çok doğaldır. Bugün yapılan toplantı inanıyorum ki milletvekillerimiz için çok yararlı olmuştur. Bir kez daha sayın Cumhurbaşkanı’na teşekkür ederim” diye konuştu.