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Sennaroğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türk halkının yetiştirdiği büyük bir şahsiyet olduğunu söyledi.
Sennaroğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türk halkının yetiştirdiği büyük bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti.

"Dr. Fazıl Küçük’ü vefatının 28. yılında saygı ve minnetle anıyorum. 

Her daim halkının yanında ve içerisinde, ilkeleri ve idealleri için mücadele vermiş bir devlet adamı olan Dr. Küçük, Kıbrıs Türk halkının yetiştirdiği büyük bir şahsiyetti.

Mütevazı kişiliği ve Kıbrıs davasına adanmışlığı ile herkesin hayranlık ve saygısını kazanmış olan Dr. Küçük, en zor günlerimizde bizlere liderlik etmiş, hürriyete kavuşmamız ve devlet sahibi olmamızın baş mimarlarından biriydi. 

Aziz hatırası kalbimizde her daim yaşayacaktır."

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