Sennaroğlu, Emekli Subayları kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Cenevre’de yapılacak konferanstan nasıl bir sonuç çıkacaksa çıksın, Kıbrıs Türk halkının ezici bir çoğunluğunun beklentisinin Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamı olduğunu söyledi.

Sennaroğlu, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği heyetini kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Dernek Başkanı Kazım Ant, Başkan Sennaroğlu’nun özellikle Kıbrıs sorunu konusunda ortaya koyduğu görüş ve düşüncelerini, derneğin tüm mensuplarının fikir ve görüş birliği içerisinde desteklediğini ifade etti. Emekli Subayların 30 yıllık geçmişi olan bir dernek olduğuna vurgu yapan Ant, çalışmaları hakkında Başkan Sennaroğlu’na bilgi verdi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında, ziyaret dolayısıyla dernek Yönetim Kuruluna teşekkür ederken, dernek mensuplarının bugün emekli olduğunu ama her bir üyenin dünün görev başında olan ve Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde görev alan bireyler olduğunu anımsattı.

“Mücadelede nereden nereye geldiğimizi biliyoruz” diyen Sennaroğlu, bu mücadelede Emekli Subayların alın terinin yanında canını da ortaya koyan kişiler olduğuna dikkati çekti. 1974 Barış Harekatı sonrası Kıbrıs adasına barışın geldiğini ifade eden Sennaroğlu, adada eksik olanın Güney Kıbrıs’ın tutumu nedeniyle gerçekleşmeyen siyasi çözüm olduğunu söyledi. Nisan ayında Cenevre’de gerçekleşecek konferansa değinen Başkan Sennaroğlu, konferansta nasıl bir çözüme ulaşılırsa ulaşılsın Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin olmazsa olmazları olduğunu dile getirdi. Halkın büyük bir çoğunluğunun bu görüşte olduğunu ifade eden Sennaroğlu, Kıbrıs Türkünün bugünlere gelmesinde emeği olan Subaylara teşekkür etti.