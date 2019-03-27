Sennaroğlu: Eylemlerine sayıgı duyuyorum ancak, mali yükü karşılayamayız

Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Mersinlik köyü halkının eylemine saygı duyduklarını, ancak su parası ödememelerinden kaynaklanan mali yükü karşılamalarının mümkün olmadığını söyledi.

Sennaroğlu, biriken borcun şu ana kadar 200 bin TL’ye ulaştığını kaydederek, böyle devam etmesi durumunda Erenköy Belediyesi’ne benzer bir duruma düşüleceği uyarısında bulundu.

Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Mersinlik’teki köy halkının eylemine ilişkin BRT’ye açıklama yaptı. Sennaroğlu, köy olarak verilen mücadeleyi anladıklarını ifade ederek, Türkiye’den gelen suyun bir yıldan bu yana Mersinlik ve belediyeye bağlı diğer köylere verilmekte olduğunu anımsattı.

Mersinlik köyü dışındaki diğer tüm köylerdeki evlerin elektronik sayaçları bulunduğunu kaydeden Sennaroğlu, Mersinlik’te saat bulunmaması nedeniyle suyun hatlara direkt olarak ulaştığını söyledi. Sennaroğlu, Mersinlik halkının para ödememesi nedeniyle belediyenin her ay 30 bin TL zarar ettiğini anlatarak, para ödenmemesi gibi bir anlayışın kabul edilir olmadığını belirtti.

Sorunu çözmek adına çağrı yaptıklarını ancak yetkililerin hiçbir öneriyle gelmediğini de ifade eden Sennaroğlu, kendilerinin muhtara bir öneri sunduğunu kaydetti. Köydeki su deposuna elektronik sayaç takılması ve anahtarının köy muhtarına verilmesi önerisini yaptıklarını vurgulayan Sennaroğlu, “Muhtar her evden 30-50 TL para toplasın, gelsin kartına yüklesin, bölgeye de böylece su verilsin, biz de parasını alıp ödeyelim” dedi.

Bu sorun nedeniyle Büyükkonuk Belediyesi’nin 200 bin TL zarara uğradığını belirten Sennaroğlu, belediyenin bu yükü çekmesinin mümkün olmadığını söyledi. “Saygımız var ama suyu alalım da parasını ödemeyelim mantığı da olmaz” diyen Sennaroğlu, ülkenin zaten ekonomik sıkıntılar yaşadığını ve her şeyin zamlandığı bir dönemde bu şekilde devam edilmesi halinde Erenköy Belediyesi’ne benzer bir duruma düşüleceği uyarısında bulundu. Sennaroğlu, bu sayaç uygulaması kararının Büyükkonuk Belediyesi’nin tüm partilerden oluşan meclis üyelerinin tümünün oy birliğiyle alındığına da vurgu yaptı.

Ahmet Sennaroğlu, bunun dışındaki söylemlerin doğruyu yansıtmadığını da sözlerine ekledi.