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Sennaroğlu, Görev Süresi Dolan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karakoç’u Kabul Etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, görev süresi dolan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u ve bu görevi devralacak Atilla Karaca’yı kabul etti.
Sennaroğlu, Görev Süresi Dolan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karakoç’u Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, görev süresi dolan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u ve bu görevi devralacak Atilla Karaca’yı kabul etti.

 

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde Başkan Sennaroğlu, görevi devredecek olan Necmi Karakoç’a hizmetleri için teşekkür ederken, Atilla Karaca’ya yeni görevinde başarılar diledi.Kabulde Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.

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