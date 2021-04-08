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Sennaroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı gençlik heyetini kabul etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Formu heyetini kabul etti. Sennaroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın, KKTC’nin uluslararası camiayla kurduğu en güçlü bağlardan biri olduğunu vurguladı.
Sennaroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı gençlik heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Formu heyetini kabul etti. Sennaroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın, KKTC’nin uluslararası camiayla kurduğu en güçlü bağlardan biri olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Formu Kabine Direktörü Yusuf Sönmez, İslam İşbirliği Teşkilatı’nda gözlemci statüyle yer alan KKTC’yi ziyaret etmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Sönmez, teşkilatın Kuzey Kıbrıs’taki gençlik ve özellikle de üniversite gençliğine yönelik çalışmaları bulunduğunu, faaliyetlerinin Kıbrıs Türk gençliğinin uluslararası temas ve tecrübe kazanmasına yardımcı olacağına inandıklarını belirtti.

SENNAROĞLU

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu da, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın, KKTC’nin uluslararası camiayla kurduğu en güçlü bağlardan biri olduğuna dikkati çekti.

“Birleşmiş Milletler’den sonra Dünya’nın en büyük ikinci uluslararası örgütü olan İslam İşbirliği Teşkilatı bizim için büyük önem arz etmektedir” diyen Sennaroğlu, Kıbrıs Türk halkına reva görülen izolasyonların kırılmasında İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan beklentileri olduğunu ve önümüzdeki dönemde bunların gerçekleşeceğini umduklarını dile getirdi.

Gençlik formunun bu bakımdan da çok önemli olduğunu kaydeden Sennaroğlu, üye ülke gençlerinin dayanışması, birbirini tanıması ve yardımlaşması için çok önemli bir görev yerine getirdiğini kaydetti..

Sennaroğlu, “Kıbrıs Türk gençliği de dünyada hak ettiği yeri almak için büyük bir mücadele veriyor. Bugün burada olmanız bizlere umut ve güç vermektedir” dedi.

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