  • BIST 1.622,100
  • Altın 569,65
  • Dolar 9,7096
  • Euro 11,2679
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

Sennaroğlu: Kıbrıs Türkü Ulu Önder Atatürk’ü asla unutmayacaktır

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Türk halkının, varoluş mücadelesinde kendisine ışık vererek yol gösteren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü asla unutmayacağını vurguladı.
Sennaroğlu: Kıbrıs Türkü Ulu Önder Atatürk’ü asla unutmayacaktır

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Türk halkının, varoluş mücadelesinde kendisine ışık vererek yol gösteren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü asla unutmayacağını vurguladı.

Meclis Başkanı Sennaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini zaferle taçlandıran, bizlere bağımsız ve özgür bir gelecek sunan Ulu Önder Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, şanlı tarihimizdeki övünç kaynağımız olmuşlardır. Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm mazlum halkların emperyalizmle mücadelesine ilham kaynağı olmuştur. 

Ulu Önder Atatürk, büyük bir devlet adamı olarak ülke ve dünya şartları istikametinde doğru ve gerçekçi bir vizyon ortaya koymuş olup, modernleşme ve dönüşüm hamlelerini cesaretle gerçekleştirmiştir. Böylece evrensel değerleri benimsemiş, millet egemenliğine dayanan, itibarlı ve güçlü bir devlet, üreten ve geleceğe güvenle bakan bir toplum oluşturulmasını amaçlamıştır. Anavatanımız bu gün, bu yolda ilerlemektedir. 

Kıbrıs Türk halkı da Atatürk’ün ilke ve devrimlerini takip etmiş, devletini çağdaş, laik ve demokratik temeller üzerine inşa etmiştir. Kıbrıs Türkü varoluş mücadelesinde kendisine ışık vererek yol gösteren Ulu Önder Atatürk’ü asla unutmayacaktır.

Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. Yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), İrlanda’nın 25 bin Euro bağışta bulunduğunu açıkladı09 Kasım 2021 Salı 12:20
  • Atatürk Kupası müsabakaları başladı09 Kasım 2021 Salı 12:15
  • Bağımsızlık Yolu Parti Merkezi Lefkoşa Dereboyunda açıldı!09 Kasım 2021 Salı 11:49
  • Atakan: Bu alanı siyasete kurban etmeyelim09 Kasım 2021 Salı 11:35
  • Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanlığına Növber Ferit Veçhi atandı09 Kasım 2021 Salı 11:25
  • Tatar: Sporcu gençlerimizle övünüyoruz09 Kasım 2021 Salı 11:01
  • Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek09 Kasım 2021 Salı 10:59
  • UBP-DP Hükümetinin İlk Bakanlar Kurulu Toplantısı Bugün09 Kasım 2021 Salı 10:57
  • Yarın 10 Kasım: Mustafa Kemal Atatürk törenlerle anılacak09 Kasım 2021 Salı 10:45
  • Başbakan Yardımcısı, Ataoğlu oldu09 Kasım 2021 Salı 10:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti