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Sennaroğlu, Kilitkaya’yı ziyaret etti

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Sennaroğlu, Kilitkaya’yı ziyaret etti
Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, dün akşam Kilitkaya’da köy halkı ile buluştu, belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek, köylülerin sorunlarını dinledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sorunları ivedilikle çözmek için çalıştıklarını vurgulayan Sennaroğlu, her köyün sorunlarını ayrı ayarı ele alacaklarını ve sorunların kaynağına inilerek erken zamanda çözümleneceğini söyledi.

Sennaroğlu, her hafta bir köyü ziyaret ederek sorunları dinleyeceğini açıklarken, göreve geldiği günden itibaren yürüttüğü çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını, yeni projelerle beldenin fark yaratan bir bölge haline gelmesi için yatırımların devam edeceğini belirtti.

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