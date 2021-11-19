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Sennaroğlu, Londra Türk Masterleri Derneğini Kabul Etti

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Sennaroğlu, Londra Türk Masterleri Derneğini Kabul Etti
Sennaroğlu, Londra Türk Masterleri Derneğini Kabul Etti

 Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC’de bulunan Londra Türk Masterlerı Derneği’ni kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde Dernek Başkanı Ümit Çıkıkcıoğlu, yaptıkları sportif faaliyetler hakkında Başkan Sennaroğlu’na bilgiler verdi.

Kabulde, Cumhuriyet Meclisi Futbol takımı oyuncularından Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç’in yanı sıra Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.

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