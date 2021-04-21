Sennaroğlu: Meclis Danışma Kurulu yarın yeniden toplanacak

UBP’nin, erken seçim tarihiyle ilgili, Ad-Hoc Komite oluşturulması önerisinin görüşüldüğü Meclis Danışma Kurulu Toplantısında uzlaşıya varılamadı ve muhalefet görüşmeden ayrıldı..

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, BRT’de katıldığı 45+ programında, konuyla ilgili soruları yanıtladı.. Meclis Başkanı Sennaroğlu, Danışma Kurulu’nu yarın saat 09.30’da yeniden toplayacaklarını söyledi.. Sennaroğlu, “Muhalefetin toplantıya gelip gelmeyeceklerini bilemiyoruz.. Gelip ret oyu da verebilirler, belki de hiç katılmazlar.. Bu sorun gündemi meşgul ediyor. Biran önce çözülmesi toplumun faydasınadır.. Bu konudan daha önemli olan bir pandemi sorunu var”dedi.