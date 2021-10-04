Sennaroğlu: Muhalefetin, seçim tarihinde bir uzlaşı ile yaklaşacağına inanıyorum

“Bugün açılmaz ise Cumhurbaşkanı yarın ülkede olacak meclisi yarın açarız” sözlerine yer veren Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis iç tüzüğünde Meclis’in toplanmasında herhangi bir sayı olmadığını ve açılmaması halinde sürekli denenme yapılabileceğini

Meclis Genel Kurulu’nun yeni yasama yılının ilk toplantısını gerçekleştirilmesi bekleniyor ancak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurtdışına çıkması ile Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Cumhurbaşkanının yerini vekaleten üstlenmesinden kaynaklı olarak Meclis Başkanlığı’nı da Meclis Başkan Yardımcısı üstlenecek.

Meclis açılış gününden bu yana kadar ‘nisap krizi’ yaşanacağı konuşulurken Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, anayasada Meclis Başkanı’nın Meclisi açamadığı durumda Meclis Başkan Yardımcısı’nın toplantıyı açmasının gerekli olduğunu işaret ederken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurtdışı programının daha önceden planlandığını ve bugün Meclis Genel Kurulu’nun açılamaması halinde Cumhurbaşkanı Tatar’ın yarın ülkeye geleceğini ve kurul toplantısının gerçekleştirilebileceğine ifade etti.

“Bugün açılmaz ise Cumhurbaşkanı yarın ülkede olacak meclisi yarın açarız” sözlerine yer veren Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis iç tüzüğünde Meclis’in toplanmasında herhangi bir sayı olmadığını ve açılmaması halinde sürekli denenme yapılabileceğini işaret etti.

Öte yandan Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, muhalefetin seçim tarihinde bir uzlaşı ile yaklaşacağına inandığını belirtti.