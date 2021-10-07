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Sennaroğlu Muhtarları Kabul Etti… “Türkiye’den Yapılan Ziyaretler Dost ve Düşmana Verilen Bir Mesajdır”

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Sennaroğlu Muhtarları Kabul Etti… “Türkiye’den Yapılan Ziyaretler Dost ve Düşmana Verilen Bir Mesajdır”
Sennaroğlu Muhtarları Kabul Etti… “Türkiye’den Yapılan Ziyaretler Dost ve Düşmana Verilen Bir Mesajdır”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Yönetim Kurulu ile KKTC Muhtarlar Birliği heyetini kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özinal, iki ülke muhtarlarının birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket etmesinin önemine değinerek, KKTC’nin hiçbir zaman yalnız olmadığını vurguladı.

KKTC Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz da konuşmasında, Türkiye’li muhtarların ziyaretinin, işbirliğinin gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inandığını belirterek, önümüzdeki dönem çok daha verimli çalışmalar gerçekleştireceklerine inandıklarını ifade etti.

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SENNAROĞLU

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında, Anavatan Türkiye ile her seviyede yoğun temasların kopmaz bağların  daha da güçlenmesine hizmet edeceğine inandığını kaydederek, geçilen zor dönemde  Türkiye’den gelen heyetlerin ziyaretlerinin dost ve düşmana da verilen birer mesaj olduğunu vurguladı.

Yerel yönetimlerin demokrasi bakımından önemine dikkati çeken  Sennaroğlu, Muhtarların halkın nabzını tutan, dert ve ihtiyaçlarına tercüman olan, ülkelerin esenliği için hayati bir görev ifa ettiğini söyledi.

Türkiye’li muhtarların, Kuzey Kıbrıs’ta yapacağı ziyarette karşılıklı tecrübelerini aktarmasına olanak sağlayacağını belirten Sennaroğlu şunları kaydetti:

“Ziyaretiniz vesilesiyle, Anavatan Türkiye’ye sevgi ve selamlarımızı iletirken, bölgedeki hak ve menfaatlerimizin korunması için birlik ve dayanışmamızın şart olduğunu hatırlatmayı da ödev bilirim.”

Kabulde, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.

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