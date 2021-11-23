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Sennaroğlu: “Öğretmenlerimiz, Geleceğimizin Dönüşüm Mimarlarıdır”

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.
Sennaroğlu: “Öğretmenlerimiz, Geleceğimizin Dönüşüm Mimarlarıdır”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayınladı. 
 

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti: 
“Kıbrıs Türk halkı olarak çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmayı hedefleyen ve bu hedefe ulaşmak için de kararlılıkla yürüyen öğretmenlerimizin başarısı, ülkemizin gelecekteki başarısı olacaktır. Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan kutsal bir meslektir. Ülkemizin aydınlık geleceğini öğretmenlerimizin alın terinde görüyoruz. Öğretmenlerimiz her alanda yenileşmeyi savunan, milli birlik, beraberlik, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren, geleceğimizin dönüşüm mimarlarıdır. Bu onurlu mesleğin tüm mensuplarına güvenimizin sonsuz olduğunu belirterek, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, mesleklerini icra ederken şehit olan bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ülkemizin çocuklarına uzun yıllar eğitim vermiş emekli öğretmenlerimiz ile halen görevleri başında olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum.” 

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