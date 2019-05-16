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Sennaroğlu resti çekti! Bakanlık Yoksa DP’ye Giderim...

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Sennaroğlu resti çekti! Bakanlık Yoksa DP’ye Giderim...
Sennaroğlu resti çekti! Bakanlık Yoksa DP’ye Giderim...

UBP İskele milletvekili Önder Sennaroğlu’nun Tarım Bakanlığı konusunda ısrarlı olduğu, bu görevin verilmemesi halinde “DP’ye giderim” dediği iddia edildi.

Sennaroğlu’nun, Büyükkonuk Belediye Başkanı olan oğlu Ahmet Sennaroğlu’nu da DP’ye götüreceği yönünde sözler söylediği öne sürülürken, Tatar’ın bu konuda herhangi bir tehdit kabul etmeyeceği bildirildi.

UBP’den önemli bir isim Diyalog’a yaptığı açıklamada “Genel başkanımızın duruşu nettir. Bakan olmadı diye gitmek isteyen olursa gider” dedi. 

Kaynak:Diyalog Gazetesi Haber:Suna Erden

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