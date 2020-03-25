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Sennaroğlu: Sadece 35 çalışana yardım yapılması kutuplaşma yaratır

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Sennaroğlu: Sadece 35 çalışana yardım yapılması kutuplaşma yaratır
Sennaroğlu: Sadece 35 çalışana yardım yapılması kutuplaşma yaratır

Yaklaşık 4 aydır maaş alamayan Büyükkonuk Belediyesi çalışanından 35’ine iş insanı Yaşam Ayavefe’den yardım geldi…

Ayavefe, 200 bin Türk liralık nakit yardımda bulundu…

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ise 57 çalışanı bulunan belediyede sadece greve katılanlara yardımda bulunulduğunu söyledi, bunun kutuplaşmaya yol açabileceğini ifade etti…

Mali sorunlar yaşayan Büyükkonuk Belediyesinde bir kısım çalışana yardım yapıldı…

İş insanı Yaşam Ayavefe, çalışanlara 200 Bin Türk Liralık nakit yardımda bulundu…

Söz konusu paranın sadece Bakanlar Kurulu tarafından yasaklandığını belirttiği greve katılan 35 çalışana dağıtıldığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ise sadece bir kısım çalışana yardım yapılmasının kutuplaşmaya yol açacağını belirtti…

Sennaroğlu, bu yardımdan basın aracılığı ile haberinin olduğunu kaydederek belediyenin 57 çalışanı bulunduğunu söyledi.

Ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçildiğine işaret eden Sennaroğlu, 35 çalışana kişi başı 4 bin Türk liralık nakit yardım yapıldığını, geriye kalan 80 Bin Türk lirasının ise nereye gittiğini sordu.

Yapılan yardımdan memnun olduğunu ancak geriye kalan 23 çalışana neden yardım yapılmadığını da anlamadığını söyleyen Sennaroğlu, sendikanın siyasi davrandığını ve uzlaşmaz bir tavır sergilediğini sözlerine ekledi.

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