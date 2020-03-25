  • BIST 89.290
  • Altın 334,583
  • Dolar 6,4405
  • Euro 6,9692
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Sennaroğlu: Sadece 35 çalışana yardım yapılması kutuplaşma yaratır

» »
Sennaroğlu: Sadece 35 çalışana yardım yapılması kutuplaşma yaratır
Sennaroğlu: Sadece 35 çalışana yardım yapılması kutuplaşma yaratır

Yaklaşık 4 aydır maaş alamayan Büyükkonuk Belediyesi çalışanından 35’ine iş insanı Yaşam Ayavefe’den yardım geldi…

Ayavefe, 200 bin Türk liralık nakit yardımda bulundu…

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ise 57 çalışanı bulunan belediyede sadece greve katılanlara yardımda bulunulduğunu söyledi, bunun kutuplaşmaya yol açabileceğini ifade etti…

Mali sorunlar yaşayan Büyükkonuk Belediyesinde bir kısım çalışana yardım yapıldı…

İş insanı Yaşam Ayavefe, çalışanlara 200 Bin Türk Liralık nakit yardımda bulundu…

Söz konusu paranın sadece Bakanlar Kurulu tarafından yasaklandığını belirttiği greve katılan 35 çalışana dağıtıldığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ise sadece bir kısım çalışana yardım yapılmasının kutuplaşmaya yol açacağını belirtti…

Sennaroğlu, bu yardımdan basın aracılığı ile haberinin olduğunu kaydederek belediyenin 57 çalışanı bulunduğunu söyledi.

Ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçildiğine işaret eden Sennaroğlu, 35 çalışana kişi başı 4 bin Türk liralık nakit yardım yapıldığını, geriye kalan 80 Bin Türk lirasının ise nereye gittiğini sordu.

Yapılan yardımdan memnun olduğunu ancak geriye kalan 23 çalışana neden yardım yapılmadığını da anlamadığını söyleyen Sennaroğlu, sendikanın siyasi davrandığını ve uzlaşmaz bir tavır sergilediğini sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Belediyesi piknik alanları da dâhil tüm çocuk oyun parklarını kapattı18 Mart 2020 Çarşamba 11:14
  • Özersay:Ailelerinin içi rahat olsun yakınları sağlıklı ve güvenli bir ortamdalar18 Mart 2020 Çarşamba 09:57
  • Dev-İş eski başkanı Seyis Büyükkonuk'ta yaşananalra isyan etti: Bu ne yahu şaka gibi.17 Mart 2020 Salı 15:25
  • Larnaka ve Baf'taki Hava Limanındaki öğrenciler Kıbrıs'a girdi.. 14 gün karantina da kalacaklar...16 Mart 2020 Pazartesi 22:15
  • #CORONA: İskele'de ilaçlama başladı...11 Mart 2020 Çarşamba 14:59
  • İskele'de tüm etkinlikler iptal edildi10 Mart 2020 Salı 14:59
  • İskele'de Orkide Otel'de karantinaya alındı10 Mart 2020 Salı 10:43
  • Büyükkonuk köy pazarı kapatıldı!10 Mart 2020 Salı 10:34
  • Büyükkonuk'ta grev09 Mart 2020 Pazartesi 14:12
  • İskele-Karpaz yolunda yol yapım çalışmaları başladı09 Mart 2020 Pazartesi 14:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti