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Sennaroğlu, Şentop’u arayarak TBMM’nin 101.yılını kutladı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’u telefonla arayarak TBMM’nin açılışının 101.yılı nedeniyle tebriklerini iletti.
Sennaroğlu, Şentop’u arayarak TBMM’nin 101.yılını kutladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’u telefonla arayarak TBMM’nin açılışının 101.yılı nedeniyle tebriklerini iletti.

Sennaroğlu, görüşmede Şentop’a haftaya Cenevre’de önemli bir Kıbrıs zirvesi olduğunu anımsatarak Kıbrıs Türk tarafı olarak zirveye ilk kez iki devlet formülü ile gittiklerini belirtti.

Anavatan ve KKTC dayanışmasının en üst seviyede olduğunu vurgulayan Sennaroğlu, zirveden sonuç alınacağına inandığını kaydetti.

TBMM’nin 101. Yılını kutladığını dile getiren Sennaroğlu, Şentop nezdinde tüm TBMM üyelerine tebrik ve selamlarını iletti.

Tebrik ve kutlama için teşekkür eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Türkiye dışında kardeş ülke KKTC’de de kutlandığını anımsatarak, bu vesileyle KKTC halkının ve çocuklarının bayramını kutlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. 

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