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Sennaroğlu, TBMM Futbol Takımı Heyeti'ni kabule etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi Futbol takımı ile maç yapmak amacıyla ülkeye gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol Takımı heyetini kabul etti. 
Sennaroğlu, TBMM Futbol Takımı Heyeti'ni kabule etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi Futbol takımı ile maç yapmak amacıyla ülkeye gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol Takımı heyetini kabul etti. 


Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda konuşan TBMM Futbol Takımı Kaptanı Kocaeli Milletvekili Türkiyeli eski Milli Futbolcu Saffet Sancaklı, kabulden dolayı teşekkür ederken KKTC’nin 38. kuruluş yıl dönümünde bu mutluluğa ortak olmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti. 


Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında, TBMM Futbol takımının burada olmasının, ülkenin maruz bırakıldığı spor ambargolarına dikkat çekilmesi bakımından son derece önemli olduğunu söyledi. 


Sennaroğlu, “Bu insani konuda verdiğiniz destek ve dünyaya ilettiğiniz mesaj için teşekkür ederim. Yapacağınız spor karşılaşmaları ile KKTC’de modern tesislerin var olduğunu, uluslararası müsabakalar için her bakımdan hazır olduğumuzu bir kez daha gösterme şansı yakalayacağız.” dedi. 


Kabulde Cumhuriyet Meclisi Futbol takımından Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç de hazır bulundu. 

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