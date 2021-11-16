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Sennaroğlu, TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı Erdem’i Kabul Etti

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Sennaroğlu, TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı Erdem’i Kabul Etti
Sennaroğlu, TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı Erdem’i Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC’nin 38. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak amacıyla KKTC’de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi KKTC Dostluk Grubu Başkanı Konya Milletvekili Orhan Erdem’i kabul etti. 

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde Cumhuriyet Meclisi Türkiye  Dostluk Grubu Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra, Dostluk Grubu üyesi Salahi Şahiner, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu. 

TBMM heyetinde ise Erdem’in yanı sıra Dostluk Grubuna üye Milletvekilleri; Tamer Akkal, Çiğdem Erdoğan Atabek ve Tufan Köse de yer aldı. 

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