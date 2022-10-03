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Sennaroğlu tepkiler nedeni ile aday adaylığında çekildiğini açıkladı

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Sennaroğlu tepkiler nedeni ile aday adaylığında çekildiğini açıkladı
Sennaroğlu tepkiler nedeni ile aday adaylığında çekildiğini açıkladı

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Kasım 2022'deki yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. 

Değerli Kamuoyuna,
2014 yılından beri Büyükkonuk Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteyim.
Son Yapılması planlanan  yerel seçimlerde küçültülmüş(Birleştirilmiş)  şekli ile( 18 ) Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi için aday adaylığımı partim UBP'de sunmuştum.

Ancak 2014 yılında bu yola çıkarken 'Önce Çalışanın Alın Teri' için mücadele edeceğimi Tüm çalışanlara Tepe Rest.Kumyalıdaki Geniş Katılımlı toplantıda (yıl 2014) yılında taahhüt etmiştim... 

Gelinen süreçte pandemi dönemi ,kırsal Belediye oluşumuz dan kaynaklanan  ve herhangi bir hotel ,iş sahası  ....vs gibi yan geliri olmayan  yatırımların bölgede olmayışı ve Maaşlara yansıtmak zorunda kaldığımız hayat pahalılığı oranındaki artışların Belediyelere o oranda katkı  verilmemesi ile başlayan mali sıkıntılar başta olmak üzere, çalışanın hakları olan  maaşlar daki  geriliğimiz  için istenilen tüm meclis kararları dahil  olmak üzere alınan kararlar olmasına rağmen tüm Çalışanın ödenmesi için avans ve /veya geriye dönük katkı farklarının Belediyemize  acil yatırılması ile ilgili olarak yaklaşık 2 aydır aşındırmadığım bakanlık,müsteşarlık  ve müdürlük kalmamış ve aramadığım yetkili kalmamıştır.

Maalesef gerekli desteği görememiş ve her geçen gün çalışanın maaşlarının ödenebilmesi mücadelemize Maalesef bugün yarın diyerek geciktirilmiş ve Başta Partim UBP ve şahsıma  tepkiler artmıştır.

Bu kararı almada ,Bugün başta ailem ve yakınlarım başta olmak üzere, 2014 yılındaki vermiş olduğum yukarıda da bahsettiğim  taahhüt ve gerekçelerin  Başkanlık görev süremin son çeyreğinde tamamen elimde olmayan artışların olması sebebi ile ödeme noktasını yerine getiremedigimden  dolayı almış  olduğumuz  Karar doğrultusunda önümüzdeki süreçte Gerek Birleştirilmiş ve/veya 28 Belediye seçimlerine katılmama kararı almış bulunuyor ve UBP  aday adaylığından çekildiğimi bildiririm.

Evet bu kararımın bir çok gerçek dostumu üzeceginin  bilincindeyim ...

Gönül rahatlığıyla ayrılıyorum ..
Çünkü  2014 yılından bugüne kadar Büyükkonuk Beldesindeki her köye bir hizmet dokunuşu yapmış olduğumuz düşüncesindeyim...

Beni her koşulda destekleyen tüm dostlara sonsuz teşekkürler eder ,yine hep birlikte ayni yolda farklı kulvarlarda yine birlikte aktif siyasette yer alacağımdan  şüpheniz olmasın...

Görev sürem boyunca elimde olmadan birini üzdüm veya kırdıysam Affola...

Not:Görev sürem bitene kadar görevimin başında olacağım...

Sevgilerle....

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