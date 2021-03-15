  • BIST 1.559
  • Altın 421,636
  • Dolar 7,5729
  • Euro 9,0294
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA4198 test yapıldı, 15'i yerel 25 pozitif vaka

Sennaroğlu, Tüketiciler Derneği heyetini kabul etti

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle Tüketiciler Derneği’nin yeni seçilen yönetim kurulunu kabul etti.
Sennaroğlu, Tüketiciler Derneği heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle Tüketiciler Derneği’nin yeni seçilen yönetim kurulunu kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde konuşan Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, derneğin bugüne kadar yaptığı çalışmalarla tüketicilerin hakları konusunda bir takım yasal düzenlemeler yapıldığını anımsatarak, bunlar hakkında örnekler verdi.

Işık, yapılan yasal çalışmalar ile mahkemelerin de yükünün hafiflediğini, mahkemelere gerek kalmadan tüketicilerin sorun ve şikayetlerini karara bağlayacak komitenin kurulmasının da sağlandığını aktardı.

Hasan Yılmaz Işık, ürün güvenliği ve gıda güvenliği yasaları gibi çalışmaların da tamamlanmasını arzu ettiklerini ifade ederek, Meclis’in tüketici hakları konusunda bugüne kadar vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

SENNAROĞLU

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında, derneğin yeni seçilen yönetim kurulunu kutladı.

Derneğin belirli bir zümre ya da grubun değil, toplumun tümünü ilgilendiren bir konuda faaliyet gösterdiğine işaret eden Sennaroğlu, bu açıdan derneğin önemini vurguladı.

Sivil Toplum Örgütlerinin etkin ve güçlü olmasının demokrasilerin en önemli unsurlarından biri olduğuna vurgu yapan Sennaroğlu, sivil toplumun etkinliğinin artmasının ülkenin arzu ettiği seviyeye gelmesine büyük katkısı olacağına değindi.

Derneğin yaptığı çalışmalara ve ortaya konan yasal düzenlemelere ellerinden gelen katkıyı koymaya her zaman hazır olduklarını ifade eden Sennaroğlu, tüketicilerin korunması noktasına bütün siyasi yaşamı boyunca da büyük önem verdiğini söyledi.

(TUĞ/HA)

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kültürel İşbirliği Protokolü, örgütler tarafından “TEPKİ”yle karşılandı15 Mart 2021 Pazartesi 16:37
  • Meteoroloji'den yağmur ve rüzgar uyarısı15 Mart 2021 Pazartesi 16:33
  • Çavuşoğlu: Sıkıntı denetimin kimin tarafından yapılacağıdır15 Mart 2021 Pazartesi 16:22
  • Erhürman: “Bıçak kemiğe dayandı ama hükümetin öncelikleri başka”15 Mart 2021 Pazartesi 15:53
  • Cumhurbaşkanı Tatar, 79’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Halkın Sesi gazetesini ziyaret etti15 Mart 2021 Pazartesi 15:52
  • KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ VE GÜÇ SEN özel sektör çalışanlarına destek vermek amacıyla 2 saatlik grev yaptı15 Mart 2021 Pazartesi 15:47
  • Meclis kavga sonrasında toplanamadı!15 Mart 2021 Pazartesi 14:59
  • Gazimağusa’da elektrik kesintisi15 Mart 2021 Pazartesi 14:46
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman anjiyo oldu…15 Mart 2021 Pazartesi 14:36
  • KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu:Sporun başlaması gerek15 Mart 2021 Pazartesi 14:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti