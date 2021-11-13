Sennaroğlu, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları için ülkeye gelen Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ı kabul etti.

ÖZBAL

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Oramiral Adnan Özbal, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın tebrik ve selamlarını ileterek, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle KKTC’de Kıbrıs Türk halkıyla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Özbal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman bir ve beraber olduğunu vurgulayarak, KKTC’nin iki eşit egemen devlet yolundaki yürüyüşünde desteklerini teyit etti.



Özbal, bugünlere gelinmesinde emeği geçen başta Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve tüm şehitleri andı.

SENNAROĞLU

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu da, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünde Özbal’ı KKTC’de görmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının Türk milletinin ayrılmaz kopmaz bir parçası olduğunu ifade eden Sennaroğlu, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcı gücü ve kararlı duruşu sayesinde KKTC’nin kuruluşunun 38’inci yıl dönümünü kutladığını söyledi.



Sennaroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı’nın Rumlara da barış getirdiğini ve adada uzun yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri sayesinde barış ve huzurun sürdüğünü belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne minnet ve şükranlarını sundu.

Ziyarette Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de hazır bulundu.