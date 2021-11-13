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Sennaroğlu, Türkiye’den Gelen Gazileri Kabul Etti

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Sennaroğlu, Türkiye’den Gelen Gazileri Kabul Etti
Sennaroğlu, Türkiye’den Gelen Gazileri Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC’nin 38. kuruluş yıl dönümü nedeniyle KKTC’de bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği, İzmir Şubesi Menderes Temsilciliğinden oluşan bir heyeti kabul etti.

 
Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, bugünün gazilerinin Kıbrıs Türk halkının varlık ve özgürlük mücadelesine hayatlarını hiçe sayarak destek verdiğini vurgulayarak onlara olan borcun asla ödenemeyeceğini söyledi. 


Sennaroğlu, “Devletimizin kuruluş yıl dönümünde sizleri burada görmek daha da anlamlı ve önemlidir. Yok oluşun eşiğinden kurtardığınız bu halkın ve ülkenin şimdi huzur ve güven içinde yaşayabildiğini görmeniz bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır.” dedi. 

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