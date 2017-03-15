Sennaroğlu, yarın DAÜ’de söyleşi gerçekleştirecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ–MİKA) tarafından organize edilen “Kamuya Açık Söyleşiler” adlı etkinliğin bu haftaki konuğu Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu olacak.

Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu (BTYO) işbirliğinde, yarın saat 10.30’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alacak olan söz konusu etkinlikte Sennaroğlu, “Çağdaş Belediyecilik: Akıllı Şehirler, İnsan ve Bilgi” konulu söyleşi gerçekleştirecek. DAÜ MİKA Müdürü Derviş Ekşici, öğrencileri kendi alanlarında uzman, kariyer sahibi, tecrübeli iş insanlarıyla buluşturmaya devam edeceklerini belirterek, sektörden kişilerin öğrencilere aktaracakları tecrübelerin kariyer yolculuklarında önemli olduğunu bildirdi.