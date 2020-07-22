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Sennaroglu yine tutuklandı

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Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroglu yine tutuklandı.
Sennaroglu yine tutuklandı

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroglu yine tutuklandı.

Dün gece saat 22.00 sıralarında Sennaroğlu’nun, “bir şahsa hakaret ederek, darp etmeye çalıştığı” iddiası ile “rahatsızlık, uygunsuz tavır ve sözlü saldırı” suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Kısa süre önce de “sahte evraklarla yurt dışındaki şahısların hesaplarından şirketlerine ait pos cihazını kullanarak yaklaşık 215 bin TL para çekilmesiyle” ilgili tutuklanan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, teminatla serbest kalmıştı.

 

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