Sennaroğlu’ndan Ataoğlu’nun babası için taziye mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun babası Aziz Ataoğlu’nun hayatını kaybetmesi nedeniyle mesaj yayımladı.

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Turizm ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Fikri Ataoğlu’nun muhterem babasının vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Karpaz ve Gazimağusa bölgelerinin tanınan ve sevilen bir ismi olan merhum Aziz Ataoğlu’na Allah’tan rahmet, Sayın Fikri Ataoğlu ve aile mensuplarına başsağlığı dilerim.“