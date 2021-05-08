Sennaroğlu'ndan kınama

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Mescid-i Aksa’ya düzenlenen saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü, sosyal medya hesabından paylaşarak, yaşananları kınadı.
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre Sennaroğlu, şunları kaydetti:
“Ramazan ayının son cumasında İsrail güvenlik güçleri tarafından Mescid-i Aksa’ya düzenlenen saldırıda ibadetlerini yerine getirmekte olan yüzlerce sivilin hedef alındığı saldırıyı kınıyorum. Saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz’a ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”
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