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Sennaroğlu'ndan kınama

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Mescid-i Aksa’ya düzenlenen saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü, sosyal medya hesabından paylaşarak, yaşananları kınadı.
Sennaroğlu'ndan kınama

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Mescid-i Aksa’ya düzenlenen saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü, sosyal medya hesabından paylaşarak, yaşananları kınadı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre Sennaroğlu, şunları kaydetti:

“Ramazan ayının son cumasında İsrail güvenlik güçleri tarafından Mescid-i Aksa’ya düzenlenen saldırıda ibadetlerini yerine getirmekte olan yüzlerce sivilin hedef alındığı saldırıyı kınıyorum. Saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz’a ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

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